"Водные процедуры" на предвыборных дебатах получили продолжениеСегодня в 11:07
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Собчак идет в суд.
Предвыборные штабы кандидатов в президенты Ксении Собчак и Владимира Жириновского отреагировали на стычку телеведущей и главы ЛДПР во время теледебатов. В эфире "Россия 1" Жириновский осыпал собеседницу оскорблениями, в ответ та облила его водой.
В пресс-службе либерал-демократа произошедшее назвали "отвратительной провокацией", а саму Ксению – "фейковым кандидатом, имитирующим на выборах радикальную оппозицию, призванную развлечь молодежь, не желающую идти на избирательные участки". Ксения Собчак "без каких бы то ни было оснований начала свое первое выступление с того, что обозвала Владимира Жириновского "клоуном", - говорится в официальном сообщении ЛДПР.
Штаб Жириновского увидел в инциденте "исторический плагиат" – в 1995 году глава либерал-демократов в прямом эфире плеснул соком в своего оппонента Бориса Немцова, передает "Уралинформбюро".
Ксения Собчак, в свою очередь, назвала Владимира Жириновского "дедушкой", который "зашелся в сквернословии". "Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, – правда, сильно постаревшего – с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль, только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах", - написала телеведущая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ограничиваться "сотрясанием воздуха" штаб Ксении Собчак не намерен. Как заявила "Ридусу" пресс-секретарь кандидата в президенты Ксения Чудинова, юристы рассматривают возможность "подать действенную и работающую жалобу" в суд.
Стоит добавить, что еще один кандидат на пост главы государства Павел Грудинин покинул студию во время предвыборных дебатов, отказавшись в них участвовать. "То, что происходит — это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Эти дебаты не имеют права на жизнь", - цитирует Грудинина RT.
Ранее по теме:
"Душ" в прямом эфире: Собчак облила Жириновского водой
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