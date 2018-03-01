"Мы так не договаривались".

Налог на имущество физических лиц должен стать более "подъемным" для граждан РФ. Об этом, выступая с традиционным посланием перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года, заявил глава государства Владимир Путин, .

"Предлагаю также вернуться к налогу на имущество физических лиц. Он должен быть справедливым и посильным для граждан", — сказал российский лидер, передает "Уралинформбюро".

Глава государства отметил, что кадастровая стоимость жилья зачастую превышает рыночную. "Мы так не договаривались. И люди этого от нас не ожидали", — добавил президент, потребовав провести перерасчет налога на имущество.

Он также подчеркнул, что принять нужные для этого решения необходимо максимально быстро – в первом полугодии 2018 года.