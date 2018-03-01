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Владимир Путин показал всему миру ракету "Сармат"Сегодня в 16:05

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Которая долетит куда угодно.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию должно ужаснуть мир мощью российского оружия. Президент страны рассказал о новых разработках стратегического оружия.

Присутствующим 1 марта в московском "Манеже" показали видеоролики, демонстрирующие ракеты, способные обходить систему противоракетной обороны, которую США разворачивают по всему миру. "Нас никто не хотел слушать - послушайте сейчас", - подчеркнул Путин.

Баллистическая ракета "Сармат" весом более 200 тонн придет на смену ракетному комплексу "Воевода". На демонстрации по карте она запускалась с территории России и улетала в сторону США. Планирующий крылатый блок "Авангард" напоминает, по словам президента, "метеорит, управляемый огненный шар". Российские предприятия ВПК приступили к его серийному производству.

"Это просто фантастика", - так глава государства охарактеризовал беспилотные подводные аппараты и ракеты с ядерной энергоустановкой, которые практически не имеют границ по дальности передвижения и не перехватываются противником, сообщает "Уралинформбюро". У этих разработок, которые сейчас принимаются на вооружение, еще нет названия, - Путин предложил всем желающим принять участие в конкурсе на сайте Минобороны.

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