Куйвашев утвердил антикоррупционный план.

В Свердловской области государственных служащих занесут в специальную базу данных. Она будет содержать сведения о предыдущем месте работы чиновников и их родственниках. Это нужно, чтобы успешно противодействовать конфликтам интересов на госслужбе.

Создание базы данных предусмотрено "Планом работы органов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2018 – 2019 годы".

Документ, утвержденный главой региона Евгением Куйвашевым, включает несколько основных направлений работы. Особо выделены меры против мздоимства при контрольно-надзорной деятельности - для всех органов исполнительной власти сформируют "карты коррупционных рисков", сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Нечистых на руку чиновников постараются лишить возможности жульничать на госзакупках и на оценке государственного имущества.