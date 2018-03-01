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Глава Минздрава РФ заложит первый камень комплекса НИИ ОММ в ЕкатеринбургеСегодня в 19:15

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И проинспектирует медорганизации.

Стали известны подробности визита в Свердловскую область министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального правительства, 2 марта в 16.00 Скворцова вместе с губернатором Евгением Куйвашевым и представителями ГК "Ренова" примет участие в церемонии закладки первого камня в основание нового комплекса зданий для НИИ ОММ.

Затем она направится в Областную детскую клиническую больницу №1, где ей презентуют программу мониторинга беременных, а также онкологическую информационную систему "Онкор".

Планируется, что министр посетит и другие медицинские организации Среднего Урала, в том числе Клинику института мозга и Территориальный центр медицины катастроф.

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