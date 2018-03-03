Если потребуется.

В Вооруженные силы РФ поступило новейшей оружие – авиационный ракетный комплекс (АРК) "Кинжал". Об этом президент Владимир Путин рассказал во время ежегодного послания Федеральному собранию. Острое лезвие "Кинжала" – это гиперзвуковая ракета, верткая и разящая, передает "Уралинформбюро".

"При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему "Кинжал", - заявил Владимир Путин.

По словам главы государства, испытания АРК успешно завершены, и он с 1 декабря находится на опытно-боевом дежурстве на аэродромах Южного военного округа.

Несмотря на уникальные возможности, гиперзвуковой "Кинжал" называют оборонительным оружием.