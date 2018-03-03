Носов пообещал 63%.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов на встрече с представителями Территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) призвал последних обеспечить хорошую явку на выборах президента. "Это тот день, когда человек сможет высказаться не только по судьбе страны, но и по судьбе своего двора, своей малой родины. Я надеюсь, что вы это понимаете и объясните вашим соседям, друзьям, родственникам", - заявил Носов.

Стоит отметить, ранее на пресс-конференции Сергей Носов пообещал, что явка избирателей в Нижнем Тагиле составит не менее 63% - выше, чем в Екатеринбурге и в других крупных городах Свердловской области.