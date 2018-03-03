Пиарщикам Козицына пора учить английский.

Музей военной техники УГМК, расположенный в Верхней Пышме, сделал "оригинальное" поздравление с Днем защитника Отечества. Пиарщики медников сняли ролик по мотивам нашумевшего в 2016 году Mannequin Challenge: оператор перемещается между людьми, "замершими" в различных позах, передает "Уралинформбюро".

Ролик начинается с кадров, где юнармеец "застывает" рядом с портретом маршала Жукова. Затем сотрудники музея толкают броневичок и позируют перед школьниками... И все бы ничего, но на видеоряд наложена "оригинальная" песня из Манекен-челленджа, текст которой pr-специалисты УГМК, видимо, дословно не знают.

Между тем композиция рассказывает о молодых людях, спускающих деньги на наркотики и алкоголь. Кроме того, в тексте идет речь о проститутках, с которыми "лирические герои" проводят сутки напролет в самых злачных местах. Можно ли отнести к таковым музей военной техники, надо спрашивать в УГМК.

Не исключено, что пиарщики Козицына не знают английского языка, а на сайты с переводом композиции Black Beatles (исполнители – Rae Sremmurd feat. Gucci Mane) они не попали, так как там нужно подтвердить свое совершеннолетие.

PS! Через некоторое время после публикации данного материала видеоролик был заблокирован на YouTube-канале "Уралинформбюро". "Это видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от УГМК-Холдинг", - гласит сопровождающее блокировку сообщение.

PPS! Сейчас просмотреть ролик можно, пройдя по ссылке «Видео», размещенной под заголовком текста нашей новости.

Видеоролик является фрагментом программы "УГМК: Наши Новости" от 23.02.2018 года. © "Студия 29".