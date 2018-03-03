Но не везде.

Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение о переносе начала голосования за президента России на участке №1953 в Доме культуры "Горняк", расположенном в поселке Валериановск (Качканарский ГО).

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе облизбиркома, соответствующее обращение направили Качканарская ТИК и руководство местного комбината. В поселковом Доме культуры голосуют рабочие предприятия с непрерывным циклом работы. Чтобы они успели отдать свой голос за кого-то из кандидатов до смены, старт голосования на этом участке перенесли с 08.00 на 06.00.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвижение).