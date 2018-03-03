Президентом стал Армен Саркисян.

В Армении на президентских выборах победил экс-премьер этой страны и экс-посол в Великобритании Армен Саркисян. За единственного кандидата проголосовали 90 депутатов парламента, 10 высказались против.

Новый глава государства известен своей прозападной позицией. Он преподавал в Кембриджском университете, был советником в крупных западных компаниях, таких как British Petrolium, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, Саркисяну вряд ли удастся развернуть вектор международной политики Армении на Запад. Дело в том, страна переходит к парламентской форме правления, и теперь ключевые властные полномочия находятся в руках премьер-министра. Этот пост занимает Карен Карапетян, у него высокие шансы переизбраться и в апреле этого года. У бывшего топ-менеджера "Газпрома" репутация пророссийского политика, пишет "Коммерсантъ".

В соответствии с новой Конституцией Армении президент избран на 7 лет. Он официально вступит в должность 9 апреля. В тот же день правительство сложит полномочия.