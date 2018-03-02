Вероника Скворцова заложила первый камень нового дома НИИ ОММ в Академическом02 марта в 18:03
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Вместе с Евгением Куйвашевым.
2 марта 2018 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заложили первый камень в основу нового здания Уральского НИИ охраны материнства и младенчества. Таким образом был дан старт реализации уникального медицинского проекта в екатеринбургском Академическом, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
"Мы присутствуем на замечательном празднике – закладке первого камня в основание комплекса нашего прославленного Института материнства и младенчества. В прошлом году НИИ ОММ отметил свое 140-летие. И он остается одним из самых серьезных столпов отечественного здравоохранения", – сказала В.Скворцова.
Среди участников церемонии был и член совета директоров АО "РСГ-Академическое" Алексей Воробьев. По его словам, подойти к началу реализации проекта позволила личная заинтересованность, настойчивость и неравнодушие главы Минздрава РФ и свердловского губернатора.
Комплекс зданий НИИ ОММ в Академическом общей площадью 35 тысяч квадратных метров расположится на участке в 5,5 гектара в районе пересечения улицы Амундсена и проспекта Сахарова. Там появятся стационар на 235 коек, консультативно-диагностический центр на 150 посещений для взрослых, отделение катамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей раннего возраста с консультативно-диагностическим приемом. Возведут и необходимую инфраструктуру: гараж, блочную котельную, кислородную станцию, две трансформаторные подстанции и дизель-генераторную установку. В планах - вертолетная площадка.
По словам Е.Куйвашева, глобальный проект по созданию медкластера, центром которого станет НИИ ОММ, – это беспрецедентный по масштабам пример государственно-частного партнерства. В нем участвуют федеральные и областные власти, а также компании "КОРТРОС" и "Т Плюс". В Академическом, помимо нового комплекса НИИ ОММ, будет создана инфраструктура для обучения студентов-медиков, ведения научных исследований, работы и жизни врачей и их семей.
На площадке будущего медкластера глава Среднего Урала вместе с главным врачом Уральского института кардиологии Яном Габинским представил Веронике Скворцовой и портативный дефибриллятор от Уральского оптико-механического завода. По поручению губернатора, первая партия устройств отправлена для размещения в общественных учреждениях.
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