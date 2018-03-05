На 61-м году жизни.

В уральской столице скоропостижно скончался бывший заместитель главы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович. Экс-вице-мэру было 60 лет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

Евгений Липович родился 9 января 1958 году в Приморском крае. С 1994 по 2007 год он возглавлял ОАО "Завод керамических изделий", а в ноябре того же года перешел на работу в администрацию Екатеринбурга. В мэрии на протяжении 10 лет он курировал вопросы благоустройства, транспорта и экологии.

Свой пост Липович покинул в феврале 2017 года после переноса запуска транспортной реформы.