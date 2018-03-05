В регионах.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева рекомендовала Минздраву и МВД расширить сеть учреждений, которые имеют право освидетельствовать водителей на содержание алкоголя в крови.

По мнению экспертов, в регионах, в отличие от Москвы, лицензированных центров нужно вдвое больше, чем сейчас. И это важно не только для инспекторов ГИБДД: в медучреждении у водителя есть возможность доказать свою правоту, если его обвиняют ошибочно - например, из-за неточных показаний алкотестера, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, по данным ГИБДД, по вине пьяных водителей в 2017 году в России погибли 4 647 человек.