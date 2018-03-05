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В преддверии 8 марта свердловские министры отработают в ускоренном режимеСегодня в 10:41

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За 45 минут.

Работа членов свердловского кабмина 7 марта 2018 года пройдет в ускоренном режиме. Заседание регионального правительства, как следует из повестки мероприятия, продлится с 14.00 до 14.45. Предполагается, что за это время министры рассмотрят 38 проектов постановлений, передает "Уралинформбюро".

В числе "горячих" тем – подготовка к чемпионату мира по футболу. Кабмин обсудит применение усиленных мер безопасности в период проведения ЧМ-2018. Также министрам предстоит рассмотреть несколько проектов постановлений, касающихся распределения субсидий местным бюджетам из областного "кошелька" - на развитие ЖКХ и охрану окружающей среды.

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