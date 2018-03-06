КПРФ опровергла наличие у Грудинина незакрытых иностранных счетовСегодня в 11:08
- Текст
В швейцарском банке.
В КПРФ опровергли сообщения о наличии у кандидата на пост президента России Павла Грудинина незакрытых иностранных счетов. О том, что данная информация не соответствует действительности, заявил глава пресс-службы партии, депутат Госдумы Александр Ющенко, передает "Уралинформбюро".
"Все свои зарубежные счета Грудинин закрыл в соответствии с законом, о чем сообщил в ЦИК и ФНС", - цитирует Ющенко "Интерфакс".
Коммунист добавил, что счета были закрыты на момент регистрации Грудинина в качестве претендента на пост главы государства в начале января. "Заявления ЦИКа о наличии у Грудинина 13 не указанных ранее счетов - это просто еще один инфоповод для новых материалов о нашем кандидате в СМИ в преддверии выборов", - подчеркнул Ющенко.
Ранее Центризбирком со ссылкой на швейцарские налоговые органы сообщил, что у Павла Грудинина по состоянию на конец 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке. По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, всего на счетах у кандидата в президенты хранилось около миллиона долларов, в том числе около 174 унций золота (порядка 5,4 килограмма).
В ЦИК добавили, что не обладают достоверными сведениями о том, что "на момент регистрации 12 января эти счета не были закрыты". В том случае, если информация подтвердится, Центризбирком намерен решать вопрос о снятии Грудинина с выборов в Верховном суде РФ.
Сам кандидат в президенты также прокомментировал сообщения о "золотых" счетах, назвав их "информационным вбросом". "Вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!" — написал Грудинин на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).
Выборы президента России пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвижение).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:48
"Атомстройкомплекс" выбрал реконцепцию флагманского проекта
Победителем конкурса признан ROCK.Сегодня в 13:43
Средний Урал получит 81 миллион на медпункты
Хватит ли?Сегодня в 13:27
"Уралгидромедь" успешно прошла аудит системы менеджмента
Подтвердив ее соответствие международным стандартам.Сегодня в 13:22
Соратник Собчак назвал музей Ельцина в Екатеринбурге "бессмысленным"
"В этом все русское лицемерие".Сегодня в 12:55
Казахстанец избежал тюрьмы за убийство жены
Его признали невменяемым.Сегодня в 12:45
Свердловская область оказалась самой счастливой на Урале
А Москва - в России.Сегодня в 12:39
В России реанимируют образовательные кредиты
С нового учебного года.Сегодня в 12:36
Свердловские детские больницы получат 236 миллионов
На технику.Сегодня в 12:34
Екатеринбургский полк ГИБДД отправили сторожить перекрестки
Перед приездом Путина.Сегодня в 12:26
Уральская пенсионерка отсудила 90 тысяч за падение на скользком тротуаре
Женщина получила тяжелые травмы.Сегодня в 12:23
"ВСМПО-Ависма" заплатила свыше 36 миллионов рублей налога на землю
В Верхней Салде и Березниках.Сегодня в 12:15
Екатеринбурженкам подарят триумфаторов Венецианского фестиваля
На 8 Марта.Сегодня в 12:03
Руины екатеринбургской усадьбы оценили в 1 рубль
Для застройщика "Ривьеры"?Сегодня в 12:03
Тоболяка будут судить за кровавую расправу в Новый год
В общежитии.Сегодня в 11:58
Виктор Киселев занял пост председателя Совета директоров АО "РСГ-Академическое"
Новым гендиректором компании назначен Виктор Кривошеин.
Ещё в сюжете «Президентская кампания-2018»
Главные новости
- Сегодня в 12:34Екатеринбургский полк ГИБДД отправили сторожить перекрестки
- Сегодня в 11:15Новосибирскому экс-милиционеру дали пожизненное за убийство 19 путан
- Сегодня в 10:30Екатеринбург задолжал свыше 5 миллиардов рублей
- Сегодня в 09:38Пропавшие в североуральской шахте мужчины нашлись на поверхности
- Сегодня в 08:12"Автомобилист" поквитался с "Металлургом" за поражение на старте Кубка Гагарина
Аналитика
Размышления с предвыборным утюгом
О явке и смысле выбора.
"Дочке" Пумпянского отдали землю даром
Под рекламу.
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".