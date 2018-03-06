В швейцарском банке.

В КПРФ опровергли сообщения о наличии у кандидата на пост президента России Павла Грудинина незакрытых иностранных счетов. О том, что данная информация не соответствует действительности, заявил глава пресс-службы партии, депутат Госдумы Александр Ющенко, передает "Уралинформбюро".

"Все свои зарубежные счета Грудинин закрыл в соответствии с законом, о чем сообщил в ЦИК и ФНС", - цитирует Ющенко "Интерфакс".

Коммунист добавил, что счета были закрыты на момент регистрации Грудинина в качестве претендента на пост главы государства в начале января. "Заявления ЦИКа о наличии у Грудинина 13 не указанных ранее счетов - это просто еще один инфоповод для новых материалов о нашем кандидате в СМИ в преддверии выборов", - подчеркнул Ющенко.

Ранее Центризбирком со ссылкой на швейцарские налоговые органы сообщил, что у Павла Грудинина по состоянию на конец 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке. По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, всего на счетах у кандидата в президенты хранилось около миллиона долларов, в том числе около 174 унций золота (порядка 5,4 килограмма).

В ЦИК добавили, что не обладают достоверными сведениями о том, что "на момент регистрации 12 января эти счета не были закрыты". В том случае, если информация подтвердится, Центризбирком намерен решать вопрос о снятии Грудинина с выборов в Верховном суде РФ.

Сам кандидат в президенты также прокомментировал сообщения о "золотых" счетах, назвав их "информационным вбросом". "Вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!" — написал Грудинин на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).

Выборы президента России пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвижение).