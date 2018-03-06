И рассказала о настоящем добре.

Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак объяснила бедность россиян тем, что все деньги уходят "на военщину".

Во время предвыборных дебатов телеведущая заявила, что в стране можно создать тихую и спокойную жизнь. "Необязательно рвать рубаху, можно эту рубаху сшить и произвести в России", - сказала Собчак.

По словам журналистки, настоящее добро – это здоровая еда, хорошая школа для детей и достойная зарплата.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвижение).

Ранее по теме:

"Душ" в прямом эфире: Собчак облила Жириновского водой

"Водные процедуры" на предвыборных дебатах получили продолжение