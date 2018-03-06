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Собчак объяснила низкий уровень жизни в РФ тратами "на военщину"Сегодня в 11:18

И рассказала о настоящем добре.

Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак объяснила бедность россиян тем, что все деньги уходят "на военщину".

Во время предвыборных дебатов телеведущая заявила, что в стране можно создать тихую и спокойную жизнь. "Необязательно рвать рубаху, можно эту рубаху сшить и произвести в России", - сказала Собчак.

По словам журналистки, настоящее добро – это здоровая еда, хорошая школа для детей и достойная зарплата.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвижение).

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1 комментариев из 1 | смотреть все
живу тут Сегодня в 11:42

А ещё добро-это умные и порядочные руководители государства, а не такие собчачки... И почему в нашей стране с добром во власти так плохо?

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