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Екатеринбургский полк ГИБДД отправили сторожить перекресткиСегодня в 12:34

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Перед приездом Путина.

Центр Екатеринбурга из-за визита президента РФ Владимира Путина увяз в пробках. Как сообщили "Уралинформбюро" очевидцы, в ожидании российского лидера на улицах города дежурит большое количество сотрудников ГИБДД. Перекрестки буквально "взяты в осаду" автоинспекторами. "Малышева - 8 Марта целых три гайца пасут", - отмечает один из читателей.

В городе и без визита vip-гостя обстановка достаточно сложная. "Каша", образовавшаяся на дорогах после ночного снегопада, мешает передвигаться автомобилям с должной скоростью. По данным сервиса Яндекс.Пробки, водители изнывают в заторах на Белинского, Куйбышева, проспекте Ленина, Восточной, Фурманова и Карла Либкнехта. Скорость движения на этих улицах не превышает 5 километров в час. "Все стоит", - уныло резюмируют водители.


Фото: сервис Яндекс.Пробки

В то же время на Кольцовском тракте, по которому, очевидно, проследует Владимир Путин, такого транспортного коллапса, как в центре Екатеринбурга, не наблюдается.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", глава государства прибудет в Свердловскую область 6 марта. По данным инсайдеров, борт №1, на котором перемещается по стране президент, приземлится в Кольцово в районе 13.00-14.00.

В Екатеринбурге российский лидер проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования. Также он наведается в Нижний Тагил, где примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи, а также посетит НПК "Уралвагонзавод" и пообщается с рабочими.

Стоит отметить, что перед визитом Владимира Путина в Свердловскую область расчищать региональные трассы от снега вышли 509 единиц техники. Среди них - 289 комбинированных дорожных машин, 66 автомобилей с отвалом, 111 автогрейдеров.

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