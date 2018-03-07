Соратник Собчак назвал музей Ельцина в Екатеринбурге "бессмысленным"06 марта в 13:22
- Текст
- Комментарии (1)
"В этом все русское лицемерие".
Журналист и член предвыборного штаба Ксении Собчак Антон Красовский назвал Ельцин-Центр в Екатеринбурге "бессмысленным". Рассуждая в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о событиях 1990-х годов, он заявил, что именно Борис Ельцин "растоптал честные выборы" в Российской Федерации, передает "Уралинформбюро".
"Каждый из тех, кто сейчас предъявляет Путину, ходит в центр Бориса Николаевича в Екатеринбурге и умиляется там, глядя на этот бессмысленный музей", - заявил Красовский.
По его словам, реальная диктатура с "уничтожением людей" и "свобод" наблюдалась в России именно во времена Ельцина. "При том человеке, музей которого сейчас открывается огромной картиной со словом "свобода". В этом вообще все русское лицемерие. В том, что люди, которые продвигают свободу, на самом деле сделали все, чтобы свобода в этой стране либо не родилась, либо была уничтожена", - подчеркнул соратник Собчак.
Стоит напомнить, что Ельцин-Центр в уральской столице подвергается критике не впервые. Ранее на него обрушился режиссер Никита Михалков, заявив, что в Ельцин-Центре ежедневно осуществляются "инъекции разрушения самосознания людей" и "каждый день сотни детей ходят туда, получают этот яд".
Режиссера поддержал кандидат в президенты Владимир Жириновский. Политик сказал, что с Борисом Ельциным связаны только отрицательные моменты и ни одного положительного, и даже предложил закрыть музей.
Не остался в стороне и другой претендент на пост главы государства Павел Грудинин. Он заявил, что Ельцин-Центр следует переименовать и "сделать из него нормальный дворец для детей, в котором бы они занимались и повышали свои знания".
Ранее по теме:
Грудинин предложил воспитывать детей в Ельцин-Центре
Жириновский посетит раскритикованный им Ельцин-Центр
Михалков: Ельцин-Центр – Мекка для недовольных строем
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
А он что, самостоятельно себя представлять не может, а только как "соратник Собчак"? А это как? Она вроде как самостоятельно выдвигается, без команды, а этот как к ней прилип, как соратник по койко-месту? В отношении Ельцин-центра он прав. Для меня вопрос о Ельцин-центре в принципе не является какой-то проблемой, я туда не хожу, ходить туда не собираюсь, а когда ройзман стал мэром. вообще перестала ходить и в центр города, была там за всё время его отсидки в мэрии раз или два. не больше, брезгую сейчас бывать в центре города.ответить
- Последние новости
-
06 марта в 21:02
"Уральские авиалинии" приглашают встретить Пасху на Земле обетованной
И прикоснуться к святыням.06 марта в 20:41
Путин признал важность "реанимации" профобразования
Для дальнейшего развития России.06 марта в 20:06
Жительница Туринска украла у банка 11 миллионов рублей из-за затмения
В голове.06 марта в 19:39
Куйвашев расписал Путину достоинства "умного города" для ЭКСПО-2025
С монорельсом через Верх-Исетский пруд.06 марта в 19:23
Российский военный транспортник разбился в Хмеймиме
Погибли 32 человека.06 марта в 18:58
Путин в Нижнем Тагиле пообщался с молодежью
Из 40 регионов России.06 марта в 18:42
В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов разбившегося Ан-148
Подтверждающая версию МАК.06 марта в 18:10
21-миллиардный долг не пускает свердловчан за рубеж
В списке более 19 500 человек.06 марта в 18:07
Половиной южноуральского мусора будет "рулить" один оператор
"Центр коммунального сервиса".06 марта в 17:56
Дворкович возглавил оргкомитет по подготовке ЧМ-2018
После Мутко.06 марта в 17:51
На карте полетов "Уральских авиалиний" появился Франкфурт-на-Майне
Отправиться туда можно будет из Москвы.06 марта в 17:35
Мясник отрубил сыну руку за просмотр порно
Хотел как лучше.06 марта в 17:34
Казахстанский военный избил сослуживца табуреткой
Из-за старой обиды.06 марта в 17:17
Шадринца обвинили в убийстве приятеля
Решается вопрос об аресте.06 марта в 17:15
Ленин поплатился головой за проигрыш коммунистов на выборах в Индии
Буквально.
Главные новости
- 06 марта в 19:23Российский военный транспортник разбился в Хмеймиме
- 06 марта в 18:42В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов разбившегося Ан-148
- 06 марта в 16:59Екатеринбургских школяров кормили с наценкой в 923%
- 06 марта в 16:20Свердловский бомонд встретил Путина в Кольцово (ФОТО)
- 06 марта в 14:28Все поют, "Большой полет" молчит
Аналитика
Все поют, "Большой полет" молчит
Новиков петь не дает?
Размышления с предвыборным утюгом
О явке и смысле выбора.
"Дочке" Пумпянского отдали землю даром
Под рекламу.