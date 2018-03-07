×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Соратник Собчак назвал музей Ельцина в Екатеринбурге "бессмысленным"06 марта в 13:22

"В этом все русское лицемерие".

Журналист и член предвыборного штаба Ксении Собчак Антон Красовский назвал Ельцин-Центр в Екатеринбурге "бессмысленным". Рассуждая в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о событиях 1990-х годов, он заявил, что именно Борис Ельцин "растоптал честные выборы" в Российской Федерации, передает "Уралинформбюро".

"Каждый из тех, кто сейчас предъявляет Путину, ходит в центр Бориса Николаевича в Екатеринбурге и умиляется там, глядя на этот бессмысленный музей", - заявил Красовский.

По его словам, реальная диктатура с "уничтожением людей" и "свобод" наблюдалась в России именно во времена Ельцина. "При том человеке, музей которого сейчас открывается огромной картиной со словом "свобода". В этом вообще все русское лицемерие. В том, что люди, которые продвигают свободу, на самом деле сделали все, чтобы свобода в этой стране либо не родилась, либо была уничтожена", - подчеркнул соратник Собчак.

Стоит напомнить, что Ельцин-Центр в уральской столице подвергается критике не впервые. Ранее на него обрушился режиссер Никита Михалков, заявив, что в Ельцин-Центре ежедневно осуществляются "инъекции разрушения самосознания людей" и "каждый день сотни детей ходят туда, получают этот яд".

Режиссера поддержал кандидат в президенты Владимир Жириновский. Политик сказал, что с Борисом Ельциным связаны только отрицательные моменты и ни одного положительного, и даже предложил закрыть музей.

Не остался в стороне и другой претендент на пост главы государства Павел Грудинин. Он заявил, что Ельцин-Центр следует переименовать и "сделать из него нормальный дворец для детей, в котором бы они занимались и повышали свои знания".

Ранее по теме:
Грудинин предложил воспитывать детей в Ельцин-Центре
Жириновский посетит раскритикованный им Ельцин-Центр
Михалков: Ельцин-Центр – Мекка для недовольных строем

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
ну дак не ходите в тот ельцин центр и все дела 06 марта в 16:08

А он что, самостоятельно себя представлять не может, а только как "соратник Собчак"? А это как? Она вроде как самостоятельно выдвигается, без команды, а этот как к ней прилип, как соратник по койко-месту? В отношении Ельцин-центра он прав. Для меня вопрос о Ельцин-центре в принципе не является какой-то проблемой, я туда не хожу, ходить туда не собираюсь, а когда ройзман стал мэром. вообще перестала ходить и в центр города, была там за всё время его отсидки в мэрии раз или два. не больше, брезгую сейчас бывать в центре города.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×