"В этом все русское лицемерие".

Журналист и член предвыборного штаба Ксении Собчак Антон Красовский назвал Ельцин-Центр в Екатеринбурге "бессмысленным". Рассуждая в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о событиях 1990-х годов, он заявил, что именно Борис Ельцин "растоптал честные выборы" в Российской Федерации, передает "Уралинформбюро".

"Каждый из тех, кто сейчас предъявляет Путину, ходит в центр Бориса Николаевича в Екатеринбурге и умиляется там, глядя на этот бессмысленный музей", - заявил Красовский.

По его словам, реальная диктатура с "уничтожением людей" и "свобод" наблюдалась в России именно во времена Ельцина. "При том человеке, музей которого сейчас открывается огромной картиной со словом "свобода". В этом вообще все русское лицемерие. В том, что люди, которые продвигают свободу, на самом деле сделали все, чтобы свобода в этой стране либо не родилась, либо была уничтожена", - подчеркнул соратник Собчак.

Стоит напомнить, что Ельцин-Центр в уральской столице подвергается критике не впервые. Ранее на него обрушился режиссер Никита Михалков, заявив, что в Ельцин-Центре ежедневно осуществляются "инъекции разрушения самосознания людей" и "каждый день сотни детей ходят туда, получают этот яд".

Режиссера поддержал кандидат в президенты Владимир Жириновский. Политик сказал, что с Борисом Ельциным связаны только отрицательные моменты и ни одного положительного, и даже предложил закрыть музей.

Не остался в стороне и другой претендент на пост главы государства Павел Грудинин. Он заявил, что Ельцин-Центр следует переименовать и "сделать из него нормальный дворец для детей, в котором бы они занимались и повышали свои знания".

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