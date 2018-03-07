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Шансы депутатов ЗакСо отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга выросли вдвое06 марта в 16:14

Скорректировали план работы.

В Заксобрании Свердловской области скорректировали график весенних заседаний. Согласно ранее утвержденному плану работы, они должны были состояться 27-28 марта и 17-18 апреля. Теперь мартовское заседание перенесено на неделю раньше, апрельское – на 2 недели.

По официальной версии, перенос связан с необходимостью оперативно принять поправки в бюджет 2018 года. "Повестка 19-го заседания достаточно насыщенная, однако совет принял решение о переносе даты, чтобы своевременно внести изменения в областной бюджет", - заявила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

По данным источников "Уралинформбюро", есть и неофициальная причина переноса заседаний. Депутаты ЗакСо торопятся принять документ, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга. Чтобы успеть к единому дню голосования 9 сентября, соответствующий законопроект должен быть принят на уровне региона к середине апреля. При первоначальном графике работы у депутатов на это оставалось лишь одно заседание, теперь же - два.

Стоит отметить, что внесение изменений в схему формирования части муниципальной власти Екатеринбурга обсуждается больше года.

Ранее по теме:
Мэра Екатеринбурга будут выбирать горожане

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1 комментариев из 1 | смотреть все
да, хуже просто некуда! 06 марта в 16:20

Да уж...лучше пусть высокое начальство мэра города назначает, чем "выбирать" такого мэра как ройзман. Город лоханулся с теми выборами, так, что хуже некуда. И сейчас наш город переживает самые худшие и позорные времена.

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