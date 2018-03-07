Скорректировали план работы.

В Заксобрании Свердловской области скорректировали график весенних заседаний. Согласно ранее утвержденному плану работы, они должны были состояться 27-28 марта и 17-18 апреля. Теперь мартовское заседание перенесено на неделю раньше, апрельское – на 2 недели.

По официальной версии, перенос связан с необходимостью оперативно принять поправки в бюджет 2018 года. "Повестка 19-го заседания достаточно насыщенная, однако совет принял решение о переносе даты, чтобы своевременно внести изменения в областной бюджет", - заявила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

По данным источников "Уралинформбюро", есть и неофициальная причина переноса заседаний. Депутаты ЗакСо торопятся принять документ, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга. Чтобы успеть к единому дню голосования 9 сентября, соответствующий законопроект должен быть принят на уровне региона к середине апреля. При первоначальном графике работы у депутатов на это оставалось лишь одно заседание, теперь же - два.

Стоит отметить, что внесение изменений в схему формирования части муниципальной власти Екатеринбурга обсуждается больше года.

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