И в поисках любви.

Депутат екатеринбургской гордумы Евгений Боровик покинул Россию и скрылся во Франции. 35-летний народный избранник подозревается в совершении преступления по статье о "возбуждении ненависти либо вражды". Уголовное дело заведено Следственным комитетом РФ по заявлению кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

"В связи с тем фактом, что в России много оппозиционеров в последнее время были привлечены к ответственности по этой статье, я к этому вопросу отношусь вполне серьезно. Сейчас материалы дела направлены на лингвистическую экспертизу. Если по ее заключению будет указано, что действительно есть состав, то укатать могут, как раз-два-три… В связи с этим я вынужден был уехать, до разрешения вопроса. При этом я был, есть и остаюсь екатеринбуржцем и вернусь при первой же возможности", - написал Боровик на своей странице в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация автора – прим. ред.).

Прием граждан Евгений Боровик поручил вести своему помощнику Святославу Штукину. Он же будет направлять депутатские запросы и информировать Боровика о развитии событий через соцсети, передает "Уралинформбюро".

Депутат добавил, что ему в России сильно не хватало любви. "Поэтому, пока я нахожусь здесь, в Париже, я буду писать свои статьи под названием "из Парижа с любовью", - оптимистично заключил народный избранник.

В конце января Евгений Боровик опубликовал в Facebook пост, в котором предложил провести конкурс на "лучшее" оскорбление в адрес Ксении Собчак. Победителю он предложил денежный приз. Телеведущая обратилась с заявлением в Следственный комитет, а ее адвокат попросил мэра уральской столицы Евгения Ройзмана рассмотреть пост Боровика на предмет нарушения правил депутатской этики.