Буквально.

Сторонники "Индийской народной партии" снесли статую Владимира Ленина в городе Белония (штат Трипура). Об этом сообщает The Indian Express.

На видео, которое в Twitter опубликовало издание, экскаватор ковшом роняет памятник. По свидетельствам очевидцев, при падении статуя лишилась головы, и собравшиеся использовали ее в качестве мяча при игре в футбол, передает "Уралинформбюро".

In South Tripura’s Belonia, a statue of Lenin razed amid chants of ‘Bharat Mata Ki Jai’. This, less than 48 hours after the BJP stormed to power ending a 25-year-long Left rule.



More here: https://t.co/Q7a4EsiuSh pic.twitter.com/335YDvXTb7 — The Indian Express (@IndianExpress) 5 марта 2018 г.



Видео: IndianExpress

Вождя мирового пролетариата свергли с пьедестала после выборов в Законодательное Собрание штата. "Индийская народная партия" одержала победу над коммунистами, которые находились у власти в Трипуре 25 лет.