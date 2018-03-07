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Ленин поплатился головой за проигрыш коммунистов на выборах в Индии06 марта в 17:15

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Буквально.

Сторонники "Индийской народной партии" снесли статую Владимира Ленина в городе Белония (штат Трипура). Об этом сообщает The Indian Express.

На видео, которое в Twitter опубликовало издание, экскаватор ковшом роняет памятник. По свидетельствам очевидцев, при падении статуя лишилась головы, и собравшиеся использовали ее в качестве мяча при игре в футбол, передает "Уралинформбюро".


Видео: IndianExpress

Вождя мирового пролетариата свергли с пьедестала после выборов в Законодательное Собрание штата. "Индийская народная партия" одержала победу над коммунистами, которые находились у власти в Трипуре 25 лет.

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