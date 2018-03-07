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Свердловский бомонд встретил Путина в Кольцово (ФОТО)06 марта в 16:20

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У трапа самолета.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился борт №1 с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информполитики.

Главу государства у трапа самолета в числе прочих встречали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских и руководитель регионального полицейского главка Михаил Бородин.

В Екатеринбурге российский лидер проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования. Также он наведается в Нижний Тагил, где примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи, а также посетит НПК "Уралвагонзавод" и пообщается с рабочими.

Стоит отметить, что перед визитом главы российского государства центр уральской столицы "увяз" в километровых пробках. А перекрестки мегаполиса были буквально "взяты в осаду" автоинспекторами.

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