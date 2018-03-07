×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дворкович возглавил оргкомитет по подготовке ЧМ-201806 марта в 17:56

  • Текст

После Мутко.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович стал председателем оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу "Россия-2018". Об этом со ссылкой на Виталия Мутко сообщает ТАСС.

"Мы приняли решение, что генеральным директором оргкомитета является Алексей Сорокин, мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его", - сказал Мутко, до недавнего времени сам возглавлявший оргкомитет.

"Документ об изменении в распределении обязанностей был подписан председателем правительства Дмитрием Медведевым 3 марта", - чуть позже уточнили в пресс-службе Дворковича.

Ранее Виталий Мутко, как и преемник в оргкомитете являющийся вице-премьером, заявил о своих планах сосредоточиться на работе в кабинете министров, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×