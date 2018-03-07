После Мутко.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович стал председателем оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу "Россия-2018". Об этом со ссылкой на Виталия Мутко сообщает ТАСС.

"Мы приняли решение, что генеральным директором оргкомитета является Алексей Сорокин, мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его", - сказал Мутко, до недавнего времени сам возглавлявший оргкомитет.

"Документ об изменении в распределении обязанностей был подписан председателем правительства Дмитрием Медведевым 3 марта", - чуть позже уточнили в пресс-службе Дворковича.

Ранее Виталий Мутко, как и преемник в оргкомитете являющийся вице-премьером, заявил о своих планах сосредоточиться на работе в кабинете министров, передает "Уралинформбюро".