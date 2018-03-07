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Путин в Нижнем Тагиле пообщался с молодежью 06 марта в 18:58

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Из 40 регионов России.

Президент РФ Владимир Путин и свердловский губернатор Евгений Куйвашев 6 марта 2018 года посетили "Уралвагонзавод", где в эти дни проходит VI Всероссийский форум рабочей молодежи.

На несколько дней один из флагманов российской промышленности стал средоточием молодых профессионалов – в Нижнем Тагиле собрались молодые люди из 40 регионов РФ, на которых государство возлагает особые надежды. Именно от обучающихся наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям зависит дальнейшее развитие экономики страны, ее промышленного комплекса и быстрота технологического прорыва, о котором говорил глава государства.

Выбор Свердловской области в качестве площадки для обмена опытом будущих представителей таких профессий, как техник по защите информации, специалист по аддитивным технологиям или обслуживанию роботизированного производства, мехатроник и других, неслучаен. Именно на Среднем Урале родился конкурс профмастерства "Славим человека труда", с годами получивший распространение далеко за пределами региона, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

Цели форума рабочей молодежи в Нижнем Тагиле созвучны приоритетам проекта "Славим человека труда" - это популяризация рабочих профессий и технических специальностей среди молодежи, формирование сообщества молодых профессионалов.

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