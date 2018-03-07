С монорельсом через Верх-Исетский пруд.

Губернатор Евгений Куйвашев ознакомил президента РФ Владимира Путина с концепцией "умного города", который возведут в Екатеринбурге для проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

Колоссальные преобразования ждут 555 гектаров вдоль Верх-Исетского пруда. Это будет новый район, где применят самые передовые технологии организации городского пространства.

"Наша задача — создать совершенно новую социальную модель", — подчеркнул глава Свердловской области, назвав выставку импульсом, который позволит совершить рывок в организации городской жизни.

Важнейшим наследием ЭКСПО-2025 станет научно-образовательный кластер, где получат развитие информационные технологии, медицина, а также будут внедрены наработки федерального центра поддержки талантливой молодежи "Сириус", сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

По словам Е.Куйвашева, уже в этом году в рамках подготовки к ЭКСПО-2025 начинается разработка инженерно-коммуникационной инфраструктуры площадки. Свои предложения готовят ведущие архитектурные бюро со всего мира.

Президент высоко оценил перспективы "умного города", в том числе планы по обустройству "огромного как озеро" пруда, над гладью которого, по задумке, должна появиться монорельсовая линия.