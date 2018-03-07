Путин признал важность "реанимации" профобразования06 марта в 20:41
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Для дальнейшего развития России.
6 марта 2018 года президент России Владимир Путин провел в Екатеринбурге совещание по развитию системы среднего профессионального образования. Среди его участников были вице-премьер Ольга Голодец, советник главы государства Андрей Фурсенко, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и уральский полпред Игорь Холманских, а также представители различных предприятий и образовательных учреждений, передает "Уралинформбюро".
Открывая мероприятие российский лидер отметил, что вопрос профобразования является ключевым в развитии страны.
"Система профессионального образования должна быть гибкой. Каждый человек сегодня должен учиться постоянно, на протяжении всей жизни. Важно, что сделан значительный шаг в развитии дуального образования: бизнес берет под крыло колледжи и техникумы", - подчеркнул В.Путин.
По его словам, при организации системы профобразования важно учитывать несколько принципиальных моментов, в частности стратегию регионального развития и кадровые потребности ведущих отраслевых предприятий. Обучение должно вестись на самом современном оборудовании.
Также глава государства призвал к созданию по всей России универсальных образовательных площадок, где студенты самых разных учебных заведений смогут получать знания, а работающие специалисты - повышать квалификацию.
"Нужно отказаться от стереотипа "окончил школу/институт и больше ничего делать не надо". В современной экономике этого совершенно недостаточно. Образование должно быть сильным, разносторонним и давать гибкие навыки: умение работать в команде и творчески решать задачи", - уточнил он.
Несколькими часами ранее на форуме молодежи в Нижнем Тагиле на вопрос о закрытии местных филиалов вузов Владимир Путин ответил, что таким образом избавляются от "Рогов и копыт" по выдаче дипломов, массово открывавшихся на рубеже веков.
Там же он назвал штампом разделение профессий на мужские и женские. "То, что вчера было очень сложно, физически трудно, сегодня с помощью современной техники и современных знаний становится абсолютно доступным", - отметил президент. И уточнил: "Главное - чтобы [занятие -прим.ред.] по душе было".
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