Для дальнейшего развития России.

6 марта 2018 года президент России Владимир Путин провел в Екатеринбурге совещание по развитию системы среднего профессионального образования. Среди его участников были вице-премьер Ольга Голодец, советник главы государства Андрей Фурсенко, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и уральский полпред Игорь Холманских, а также представители различных предприятий и образовательных учреждений, передает "Уралинформбюро".

Открывая мероприятие российский лидер отметил, что вопрос профобразования является ключевым в развитии страны.

"Система профессионального образования должна быть гибкой. Каждый человек сегодня должен учиться постоянно, на протяжении всей жизни. Важно, что сделан значительный шаг в развитии дуального образования: бизнес берет под крыло колледжи и техникумы", - подчеркнул В.Путин.

По его словам, при организации системы профобразования важно учитывать несколько принципиальных моментов, в частности стратегию регионального развития и кадровые потребности ведущих отраслевых предприятий. Обучение должно вестись на самом современном оборудовании.

Также глава государства призвал к созданию по всей России универсальных образовательных площадок, где студенты самых разных учебных заведений смогут получать знания, а работающие специалисты - повышать квалификацию.

"Нужно отказаться от стереотипа "окончил школу/институт и больше ничего делать не надо". В современной экономике этого совершенно недостаточно. Образование должно быть сильным, разносторонним и давать гибкие навыки: умение работать в команде и творчески решать задачи", - уточнил он.

Несколькими часами ранее на форуме молодежи в Нижнем Тагиле на вопрос о закрытии местных филиалов вузов Владимир Путин ответил, что таким образом избавляются от "Рогов и копыт" по выдаче дипломов, массово открывавшихся на рубеже веков.

Там же он назвал штампом разделение профессий на мужские и женские. "То, что вчера было очень сложно, физически трудно, сегодня с помощью современной техники и современных знаний становится абсолютно доступным", - отметил президент. И уточнил: "Главное - чтобы [занятие -прим.ред.] по душе было".