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Захарова ответила на угрозу британского МИДа бойкотировать ЧМ-2018Сегодня в 11:21

"Какая-то дикость".

Российское внешнеполитическое ведомство резко отреагировало на высказывание главы британского МИДа Бориса Джонсона по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери.

Политик пригрозил бойкотировать ЧМ-2018: "Я думаю, на данный момент тяжело представить, что приезд Великобритании на чемпионат мира может пройти в штатном режиме, если причастность России к инциденту в Солсбери будет установлена". Позже Джонсон уточнил, что речь идет не о футболистах, а об официальной делегации с Туманного Альбиона.

"Такие заявления главы внешнеполитической службы - это просто какая-то дикость. Есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам, - ответила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. - Они с футболом теперь увязывают все: Украина - давайте не поедем в Россию на чемпионат мира по футболу. Сирия - давайте не поедем".

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен к 13 годам заключения за государственную измену. Спустя 6 лет его передали США в обмен на лиц, задержанных за шпионаж. После отравления неизвестным веществом он и его дочь госпитализированы в критическом состоянии.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
а давайте потребуем от МИДа, чтобы они назначили бы умного официального представителя Сегодня в 11:29

Ну, все кругом дикие, кроме захаровой, да? Что это за официальный представитель такой, который ответку выдаёт в виде очередной склоки на коммунальной кухне? Мозгов на умные ответы у неё нет, это очевидно. Представляю, как она надоела всем на так называемой международной политической арене, если она россиянам надоела хуже горькой редьки. От горькой редьки хотя бы польза есть в виде витаминов, а от этой "официальной представительницы" только одна брезгливая реакция для организма.

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