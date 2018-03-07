"Какая-то дикость".

Российское внешнеполитическое ведомство резко отреагировало на высказывание главы британского МИДа Бориса Джонсона по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери.

Политик пригрозил бойкотировать ЧМ-2018: "Я думаю, на данный момент тяжело представить, что приезд Великобритании на чемпионат мира может пройти в штатном режиме, если причастность России к инциденту в Солсбери будет установлена". Позже Джонсон уточнил, что речь идет не о футболистах, а об официальной делегации с Туманного Альбиона.

"Такие заявления главы внешнеполитической службы - это просто какая-то дикость. Есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам, - ответила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. - Они с футболом теперь увязывают все: Украина - давайте не поедем в Россию на чемпионат мира по футболу. Сирия - давайте не поедем".

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен к 13 годам заключения за государственную измену. Спустя 6 лет его передали США в обмен на лиц, задержанных за шпионаж. После отравления неизвестным веществом он и его дочь госпитализированы в критическом состоянии.