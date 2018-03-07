Уже представлен коллективу.

Новым руководителем отдела Росгвардии в ЯНАО назначен полковник полиции Александр Борисенко. В ходе встречи с сотрудниками 6 марта 2018 года он напомнил о главных задачах, стоящих перед гвардейцами, передает "Уралинформбюро".

"Это борьба с экстремизмом, терроризмом, обеспечение общественной безопасности, охрана порядка, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и контроль за оборотом оружия", - цитируют Борисенко "Вести Ямала".

Александр Борисенко - уроженец Тюменской области, в органах внутренних дел - с 1992 года. Служил в уголовном розыске и в подразделениях по борьбе с организованной преступностью. В последние два года работал в территориальном управлении Росгвардии по Тюменской области.