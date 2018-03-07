"Накрутка явки" в Тюменской области возмутила коммунистовСегодня в 13:44
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"Красные" обратились в ЦИК.
Коммунисты пожаловались в ЦИК на проведение трех общественных мероприятий в Тюменской области в день выборов президента РФ. По мнению "красных", акции направлены на "накрутку явки", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе КПРФ.
Возмущение партийцев вызвал фестиваль "Тюменская весна", в рамках которого планируется серия концертов в школах, викторина, конкурс селфи с призами, а также организация полевой кухни и продуктовой ярмарки. Коммунисты отмечают, что адреса площадок фестиваля совпадают с адресами избирательных участков, а организаторы в открытую связывают его проведение с предстоящими выборами главы государства.
Еще две акции – "ЕГЭ с родителями" и голосование за объекты благоустройства в Тобольске – также направлены на повышение явки, утверждают в КПРФ. В первом случае речь идет о "экзаменах" для родителей выпускников. Во втором – тобольчанам предстоит выбрать, какой из объектов спортивной инфраструктуры необходимо построить в городе, причем решение жителям предлагают принять прямо на участке для голосования за президента.
"Коммунисты считают, что проведение подобного рода акций нарушает принцип добровольности участия граждан в выборах", - подчеркнули в партии и предложили не заманивать избирателей "дешевой колбасой". Заявители ждут от ЦИК оценки легитимности перечисленных событий и соответствующих мер в случае, если законодательство было нарушено.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).
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