На даче.

Дед президента России Владимира Путина Спиридон всю жизнь трудился поваром у руководства компартии. Он работал в Горках у Ленина, на одной из дач Сталина, а также в доме отдыха Московского горкома КПСС в Ильинском.

Об этом в предвыборном фильме "Путин", появившемся в Сети 11 марта, рассказал сам российский лидер. Кроме того, Путин предположил, что его деда не репрессировали, понимая важность людей, на которых "можно положиться", передает "Уралинформбюро".

Информацию о месте работы предка президента агентству Reuters подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.