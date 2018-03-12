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Си Цзиньпину разрешили править Китаем до конца днейСегодня в 12:43

Если сам захочет.

Китайский парламент убрал из конституции ограничение на число президентских сроков, устранив тем самым последнюю формальность на пути к пожизненному правлению Си Цзиньпина.

Почти три тысячи членов Всекитайского собрания народных представителей поддержали это решение. Против выступили двое, еще трое воздержались, сообщает ВВС.

Правило, ограничивающее правление председателей страны двумя пятилетними сроками, было закреплено в конституции Китая в 1990-е годы при Дэн Сяопине. Последний хотел избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао Цзэдуна, передает "Уралинформбюро".

Си Цзиньпин возглавил КНР в 2013 году. До этого на протяжении пяти лет был заместителем предыдущего правителя Ху Цзиньтао.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
АХТУНГ! Сегодня в 17:12

Дурной пример заразителен. Так и в РФ установят пожизненный срок правления для неважно какого солнцеликого

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