Купить спиртное можно будет везде.

Администрация Екатеринбурга не будет ограничивать продажу алкоголя в день выборов президента России. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, 18 марта в городе будут действовать общие правила реализации спиртного.

Впрочем, жители не всех уральских городов смогут выпить алкоголь в день голосования. "Трезвые" выходные, например, придется провести жителям Нового Уренгоя. В газовой столице Ямала алкоголь не будет продаваться с 10.00 17 марта до 22.00 18 марта. Официально "сухой закон" будут действовать в Новом Уренгое не из-за выборов: в выходные горожане будут веселиться на празднике народов Севера.

На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).