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"Наследие выборов" подарят школам и больницам ЕкатеринбургаСегодня в 14:25

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Для безопасности.

К выборам президента в Екатеринбурге рамками металлоискателей оборудуют 252 избирательных участка. Затем оборудование достанется соцобъектам – школам и больницам, где проходило голосование, заявил замглавы городской администрации Сергей Тушин.

"Мы часто говорим о наследии чемпионата мира по футболу, а здесь можно говорить о наследии выборов. Социальные объекты, объекты образования и здравоохранения после избирательной кампании получат эти рамки металлоискателей и смогут использовать их в своей деятельности", – сказал чиновник в эфире программы "Открытая студия".

Всего в уральской столице будут работать 575 избирательных участков - 552 постоянных и 23 временных, передает "Уралинформбюро".

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).

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