×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчане массово жалуются в избирком на выборы президента13 марта в 17:33

  • Текст

Но нарушения найдут вряд ли.

В избирательную комиссию Свердловской области поступило 35 жалоб на возможные нарушения законодательства в ходе кампании по выборам президента РФ. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил председатель избиркома Валерий Чайников.

"Из них 24 поступили к нам и 11 в ТИКи. 12 из них - о возможных нарушениях порядка, права ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса. В том числе, была жалоба на наши информационные ресурсы: считают, что они агитационные. Здесь мы не нашли никаких нарушений", - заявил Чайников.

По его словам, "споры, естественно, есть, но серьезных обращений не было", передает "Уралинформбюро".

Отдельно глава комиссии отметил жалобы на порчу наружной рекламы кандидатов и информационных плакатов избиркома. "Это работа правоохранителей", - подчеркнул он.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Президентская кампания-2018»

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×