Но нарушения найдут вряд ли.

В избирательную комиссию Свердловской области поступило 35 жалоб на возможные нарушения законодательства в ходе кампании по выборам президента РФ. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил председатель избиркома Валерий Чайников.

"Из них 24 поступили к нам и 11 в ТИКи. 12 из них - о возможных нарушениях порядка, права ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса. В том числе, была жалоба на наши информационные ресурсы: считают, что они агитационные. Здесь мы не нашли никаких нарушений", - заявил Чайников.

По его словам, "споры, естественно, есть, но серьезных обращений не было", передает "Уралинформбюро".

Отдельно глава комиссии отметил жалобы на порчу наружной рекламы кандидатов и информационных плакатов избиркома. "Это работа правоохранителей", - подчеркнул он.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).