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18 им уже: выборы президента станут первыми в жизни 17 тысяч свердловчанСегодня в 10:38

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Молодым избирателям подарят сувениры.

На Среднем Урале на президентских выборах 17 тысяч избирателей проголосуют впервые в жизни – именно столько свердловчан достигнут совершеннолетия к марту 2018 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном избиркоме.

В память о важном дне на участках молодым людям вручат сувениры. Каждому, как заверяют в комиссии, достанется брендированная кружка с официальным логотипом выборов главы государства.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).

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