Вот до чего довел юбилей!

Конфликт между депутатом Госдумы РФ Андреем Альшевских и первым вице-губернатором Свердловской области Владимиром Тунгусовым, начавшийся, по сути, на ровном месте, породил новый политический прецедент. Гневная тирада парламентария на странице в Facebook завершилась откровенной угрозой увольнения чиновника, сообщает "Уралинформбюро".

Поводом для спора стал запрос Альшевских в администрацию главы региона по поводу празднования 300-летия Нижнего Тагила. "Рядовой рабочий момент. Подвоха, если честно, не ожидал. Оказалось, что зря", - сетует депутат.

По его словам, Тунгусов "по какой-то причине решил, что костьми ляжет, но копии документов не предоставит". Мотивировалось это тем, что Путинград в избирательный округ Альшевских не входит, соответственно он не имеет права интересоваться, чем живет муниципалитет.

"Я не первый год избираюсь депутатом, но такого откровенного хамства не встречал. Ответ Владимира Тунгусова даже отпиской назвать сложно. Бумажку можно отнести скорее к категории "профнепригодный бред", - возмущается народный избранник, добавляя, что изумлен до сих пор: "неужели в "желтом доме" (резиденция губернатора - прим.ред.) никто не мог объяснить начальнику, что тот не прав. И с точки зрения здравого смысла, и законодательства. Поправить корону, в конце концов".

После соответствующих обращений в прокуратуру Тунгусова дважды "отчитали", как пишет парламентарий, словно двоечника перед всей школой. Контролировала действия областного надзорного ведомства Генпрокуратура РФ, подчеркивает он.

"Неприкосновенных нет. А не исправится, буду добиваться "изгнания" с госслужбы", - подытожил Альшевских.

Стоит отметить, что прокурорские проверки в отношении чиновников, связанные с затягиванием ответов на обращения или их непредоставлением, проиходят регулярно. Однако публичный конфликт между федеральным парламентарием и высокопоставленным региональным чиновником, сопровождающийся угрозой снятия последнего с должности, для Свердловской области в диковинку.

Инсайдеры "Уралинформбюро" отмечают, что эмоциональный месседж Альшевских, назвавшего Тунгусова "дерзким чиновником", наводит на некоторые "кадровые" мысли.