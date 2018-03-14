Депутат Госдумы пригрозил увольнением первому вице-губернатору ТунгусовуСегодня в 11:27
- Текст
Вот до чего довел юбилей!
Конфликт между депутатом Госдумы РФ Андреем Альшевских и первым вице-губернатором Свердловской области Владимиром Тунгусовым, начавшийся, по сути, на ровном месте, породил новый политический прецедент. Гневная тирада парламентария на странице в Facebook завершилась откровенной угрозой увольнения чиновника, сообщает "Уралинформбюро".
Поводом для спора стал запрос Альшевских в администрацию главы региона по поводу празднования 300-летия Нижнего Тагила. "Рядовой рабочий момент. Подвоха, если честно, не ожидал. Оказалось, что зря", - сетует депутат.
По его словам, Тунгусов "по какой-то причине решил, что костьми ляжет, но копии документов не предоставит". Мотивировалось это тем, что Путинград в избирательный округ Альшевских не входит, соответственно он не имеет права интересоваться, чем живет муниципалитет.
"Я не первый год избираюсь депутатом, но такого откровенного хамства не встречал. Ответ Владимира Тунгусова даже отпиской назвать сложно. Бумажку можно отнести скорее к категории "профнепригодный бред", - возмущается народный избранник, добавляя, что изумлен до сих пор: "неужели в "желтом доме" (резиденция губернатора - прим.ред.) никто не мог объяснить начальнику, что тот не прав. И с точки зрения здравого смысла, и законодательства. Поправить корону, в конце концов".
После соответствующих обращений в прокуратуру Тунгусова дважды "отчитали", как пишет парламентарий, словно двоечника перед всей школой. Контролировала действия областного надзорного ведомства Генпрокуратура РФ, подчеркивает он.
"Неприкосновенных нет. А не исправится, буду добиваться "изгнания" с госслужбы", - подытожил Альшевских.
Стоит отметить, что прокурорские проверки в отношении чиновников, связанные с затягиванием ответов на обращения или их непредоставлением, проиходят регулярно. Однако публичный конфликт между федеральным парламентарием и высокопоставленным региональным чиновником, сопровождающийся угрозой снятия последнего с должности, для Свердловской области в диковинку.
Инсайдеры "Уралинформбюро" отмечают, что эмоциональный месседж Альшевских, назвавшего Тунгусова "дерзким чиновником", наводит на некоторые "кадровые" мысли.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:20
Маршрут Екатеринбург - Челябинск стал самым популярным на выходных
Для поездок на автомобилях.Сегодня в 19:01
Ямалец пойдет под суд за убийство белого медведя
И незаконный оборот оружия.Сегодня в 18:26
Жена Аршавина рассчиталась с "Аэрофлотом" за дебош
Не стала ждать суда.Сегодня в 18:10
"Воздушные ворота" Ямала отдали Вексельбергу
В концессию на 30 лет.Сегодня в 18:05
Землю на Вайнера в Екатеринбурге признали "археологическим наследием"
Стройка "Эрмитаж-Урала" отложена до лета?Сегодня в 18:01
В Алапаевске ищут 14-летнего школьника
Вторые сутки.Сегодня в 18:00
С российских выпускников спросят по-китайски
Язык Поднебесной готов пополнить ЕГЭ.Сегодня в 17:53
"Уральские авиалинии" перевезли более 1 миллиона человек
За два месяца.Сегодня в 17:53
Освобождение ветеранов от транспортного налога обсудят в свердловском ЗакСо
Законопроект подготовлен и внесен.Сегодня в 17:48
Генпрокуратура России займется Плаксиным
И его ролью в деле "Нового Уктуса".Сегодня в 17:38
Крикунов покидает "Автомобилист"
По собственному желанию.Сегодня в 17:01
Молодой екатеринбуржец едва не зарезал охранника "Пятерочки"
Ради спиртного.Сегодня в 16:56
РМК приняли в Уральскую торгово-промышленную палату
Заслуги очевидны.Сегодня в 16:52
Ангела Меркель в четвертый раз возглавила бундестаг
Половина парламента была против.Сегодня в 16:42
МУГИСО продаст детский дом и "ветеранские" конюшни
Если разрешат депутаты Заксобрания.
Главные новости
- Сегодня в 17:48Генпрокуратура России займется Плаксиным
- Сегодня в 16:19Жителей Екатеринбурга оставили без билетов на ЧМ-2018
- Сегодня в 15:25Мэр Носов, после выборов – в воду!
- Сегодня в 15:17Депутат гордумы Екатеринбурга просит не убивать "Екатерину"
- Сегодня в 14:55Каков "Ростех" - таковы и деревни
Аналитика
Каков "Ростех" - таковы и деревни
Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.
Альтернативный бокс Егора Мехонцева
С кремлёвской поддержкой?
Все поют, "Большой полет" молчит
Новиков петь не дает?