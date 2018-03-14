Ангела Меркель в четвертый раз возглавила бундестагСегодня в 16:52
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Половина парламента была против.
Депутаты немецкого бундестага в четвертый раз переизбрали Ангелу Меркель на пост канцлера Германии. Об этом сообщают федеральные СМИ.
За Меркель проголосовали 364 члена парламента из 688. Для победы ей требовалось 355 голосов.
Большинство мест в бунденстаге занимают представители поддерживающего Меркель партийного блока, поэтому сомнений в ее переизбрании у экспертов не было.
14 марта единственная в истории Германии женщина-канцлер вновь примет присягу, передает "Уралинформбюро".
Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге. Ее политическая карьера началась в 1989 году, через год она вступила в Христианско-демократический союз. В партии прошла путь от рядового члена до председателя. С 1991-го по 1994 год занимала пост министра по делам женщин и молодежи, с 1994-го по 1998 год - министра по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ. С 2005 года – бессменный канцлер Германии.
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