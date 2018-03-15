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Глава Среднего Урала Куйвашев отказался от подарков на день рожденияСегодня в 08:44

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Ради детей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которому 16 марта исполнится 47 лет, призвал не дарить ему подарки, а перечислить какую-либо денежную сумму на благотворительность.

"Каждый год мы договариваемся с одним или несколькими фондами, публикуем реквизиты в СМИ и Интернете. Собираются довольно приличные суммы. Смогли помочь многим (если интересно, расскажу потом). Некоторые жертвователи отправляют потом мне копии платежек, и такие "поздравительные открытки" намного важнее и ценнее любых подарков", - написал глава Среднего Урала в Instagram.

По словам Куйвашева, у отечественной медицины не всегда есть возможность помочь всем, кто нуждается, поэтому бывает необходима помощь общества.

Реквизиты для перевода денег свердловский губернатор разместил в комментариях к своему посту, передает "Уралинформбюро".

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