Подрывая "шпионскую сеть РФ".

Лондон прерывает контакты с РФ на высоком уровне и высылает из страны 23 российских дипломата: 14 марта на выступлении перед парламентом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала обширный список мер в ответ на покушение на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Дипломатов высылают как "незаявленных офицеров российской разведки". Было отмечено, что Совбез примет все меры по подрыву "шпионской сети России в Великобритании и по противодействию враждебной активности", передает "Уралинформбюро".

Кроме того, как пишут федеральные СМИ, будет отозвано приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию. Также будет отменен визит королевской семьи в Россию на мероприятия чемпионата мира по футболу-2018.

4 марта осужденного в России за государственную измену Сергея Скрипаля вместе с 33-летней дочерью обнаружили вблизи одного из торговых центров города Солсбери. Как отмечали очевидцы, они странно себя вели и вскоре потеряли сознание. Сейчас пострадавшие, в том числе обнаруживший их полицейский, находятся в критическом состоянии.

Мэй пояснила, что Лондон не сомневается в причастности РФ "к этому отвратительному акту". "Нет никакого альтернативного вывода: российское государство виновно в покушении на Скрипаля и его дочь и угрозе жизни других жителей Солсбери", — цитируют СМИ британского премьера. При этом никаких доказательств присутствия "русского следа" в деле об отравлении Британия не предоставила.

В этот же день, 14 марта, на экстренном заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя отверг обвинения в адрес Москвы, предположив о связи разгорающегося конфликта с предстоящими выборами президента РФ и проведением в стране мундиаля. "Мы неоднократно предупреждали, что что-нибудь в этом роде, какая-то провокация накануне известных событий может случиться", — заявил он.

Ряд экспертов видят в действиях Великобритании — игру на стороне США с целью добиться более выгодных условий Brexit (выход из состава ЕС).