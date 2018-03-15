Великобритания высылает 23 российских дипломатаСегодня в 10:31
- Текст
- Комментарии (2)
Подрывая "шпионскую сеть РФ".
Лондон прерывает контакты с РФ на высоком уровне и высылает из страны 23 российских дипломата: 14 марта на выступлении перед парламентом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала обширный список мер в ответ на покушение на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Дипломатов высылают как "незаявленных офицеров российской разведки". Было отмечено, что Совбез примет все меры по подрыву "шпионской сети России в Великобритании и по противодействию враждебной активности", передает "Уралинформбюро".
Кроме того, как пишут федеральные СМИ, будет отозвано приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию. Также будет отменен визит королевской семьи в Россию на мероприятия чемпионата мира по футболу-2018.
4 марта осужденного в России за государственную измену Сергея Скрипаля вместе с 33-летней дочерью обнаружили вблизи одного из торговых центров города Солсбери. Как отмечали очевидцы, они странно себя вели и вскоре потеряли сознание. Сейчас пострадавшие, в том числе обнаруживший их полицейский, находятся в критическом состоянии.
Мэй пояснила, что Лондон не сомневается в причастности РФ "к этому отвратительному акту". "Нет никакого альтернативного вывода: российское государство виновно в покушении на Скрипаля и его дочь и угрозе жизни других жителей Солсбери", — цитируют СМИ британского премьера. При этом никаких доказательств присутствия "русского следа" в деле об отравлении Британия не предоставила.
В этот же день, 14 марта, на экстренном заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя отверг обвинения в адрес Москвы, предположив о связи разгорающегося конфликта с предстоящими выборами президента РФ и проведением в стране мундиаля. "Мы неоднократно предупреждали, что что-нибудь в этом роде, какая-то провокация накануне известных событий может случиться", — заявил он.
Ряд экспертов видят в действиях Великобритании — игру на стороне США с целью добиться более выгодных условий Brexit (выход из состава ЕС).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Все с катушек съехали, и те и эти, все "хороши", и наши и не наши, до того "хороши". что вызывают только тошнотворную реакцию у народаответить
Две скандальные бабы Мэй и Захарова между собой коммунальную кухню не поделили, типа кто главнее на той кухне. А ведь они могут и подговорить каких-нить дурных мужиков с ядерными яйцами покидаться друг в друга атомными ракетками.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 13:29
Николай Коляда номинирован на польскую "Золотую маску"
За "Двенадцать стульев".Сегодня в 13:24
Жителей Ревды лишили права обсуждать генплан
На публичных слушаниях.Сегодня в 13:14
В Тюмени в ДТП пострадали 4 человека
Включая 13-летнюю школьницу.Сегодня в 13:00
На Ямале многодетная мать ответит за гибель сына от ожогов
Которые он получил, упав на батарею.Сегодня в 12:46
Санкции подогрели интерес американцев к России
Турпоток вырос на четверть.Сегодня в 12:41
Отели Екатеринбурга выпали из черного списка Ростуризма
По завышению цен.Сегодня в 12:33
Опасные производства не будут останавливать на время мундиаля
После жалоб промышленников.Сегодня в 12:21
Во время покушения на Тимониченко Дудко был дома
Уверяет новый свидетель.Сегодня в 12:06
Воспитатель не менее трех лет развращал воспитанников интерната на Ямале
В учреждениях региона выявлено множество нарушений.Сегодня в 11:53
Суд разрешил тагилкоину жить
ОНФ против.Сегодня в 11:37
Варил самогон - потерял сына: в Хакасии из-за "кустарного" аппарата случился пожар
Мальчик споткнулся о шланг.Сегодня в 11:35
Весна в екатеринбургский Академический придет вместе с выборами
Главы государства.Сегодня в 10:59
Екатеринбург достиг 150-миллионной отметки
По цене элитного жилья.Сегодня в 10:57
Фонд "Металлург" направил на благотворительные программы 450 миллионов
За прошлый год.Сегодня в 10:55
Повышенный транспортный налог будут платить еще больше автовладельцев
С подачи Минпромторга.
Главные новости
- Сегодня в 12:33Опасные производства не будут останавливать на время мундиаля
- Сегодня в 12:21Во время покушения на Тимониченко Дудко был дома
- Сегодня в 09:17Поле "Екатеринбург Арены" признано лучшим в России из-за запаха
- Сегодня в 08:52Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
- 14 марта в 19:31Вердикт по делу о сурьмяном заводе в Асбесте вновь отложили
Аналитика
Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
И танком в душе.
Каков "Ростех" - таковы и деревни
Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.
Альтернативный бокс Егора Мехонцева
С кремлёвской поддержкой?