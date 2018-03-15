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Великобритания высылает 23 российских дипломатаСегодня в 10:31

Подрывая "шпионскую сеть РФ".

Лондон прерывает контакты с РФ на высоком уровне и высылает из страны 23 российских дипломата: 14 марта на выступлении перед парламентом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала обширный список мер в ответ на покушение на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Дипломатов высылают как "незаявленных офицеров российской разведки". Было отмечено, что Совбез примет все меры по подрыву "шпионской сети России в Великобритании и по противодействию враждебной активности", передает "Уралинформбюро".

Кроме того, как пишут федеральные СМИ, будет отозвано приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию. Также будет отменен визит королевской семьи в Россию на мероприятия чемпионата мира по футболу-2018.

4 марта осужденного в России за государственную измену Сергея Скрипаля вместе с 33-летней дочерью обнаружили вблизи одного из торговых центров города Солсбери. Как отмечали очевидцы, они странно себя вели и вскоре потеряли сознание. Сейчас пострадавшие, в том числе обнаруживший их полицейский, находятся в критическом состоянии.

Мэй пояснила, что Лондон не сомневается в причастности РФ "к этому отвратительному акту". "Нет никакого альтернативного вывода: российское государство виновно в покушении на Скрипаля и его дочь и угрозе жизни других жителей Солсбери", — цитируют СМИ британского премьера. При этом никаких доказательств присутствия "русского следа" в деле об отравлении Британия не предоставила.

В этот же день, 14 марта, на экстренном заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя отверг обвинения в адрес Москвы, предположив о связи разгорающегося конфликта с предстоящими выборами президента РФ и проведением в стране мундиаля. "Мы неоднократно предупреждали, что что-нибудь в этом роде, какая-то провокация накануне известных событий может случиться", — заявил он.

Ряд экспертов видят в действиях Великобритании — игру на стороне США с целью добиться более выгодных условий Brexit (выход из состава ЕС).

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2 комментариев из 2 | смотреть все
надоели ВСЕ Сегодня в 12:46

Все с катушек съехали, и те и эти, все "хороши", и наши и не наши, до того "хороши". что вызывают только тошнотворную реакцию у народа

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.АХТУНГ!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....... Сегодня в 13:07

Две скандальные бабы Мэй и Захарова между собой коммунальную кухню не поделили, типа кто главнее на той кухне. А ведь они могут и подговорить каких-нить дурных мужиков с ядерными яйцами покидаться друг в друга атомными ракетками.

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