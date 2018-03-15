Живет на одну зарплату.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обнародовал данные о своих доходах. За 2017 год он заработал 2,51 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Согласно скану документа, опубликованному на странице градоначальника в Facebook, 749 рублей он получил в качестве дохода от вкладов, остальное – по месту работы.

"Я не беру взяток, езжу на Тойоте-Камри, которой 10 лет, не нанимаю охрану, летаю экономом и не хожу через ВИП. Зарплата моя порядка 150 тр на руки. Я стараюсь ее отрабатывать", - пояснил данные Ройзман (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Судя по той же выписке, в минувшем году мэр уральской столицы если и занимался, то не получал прибыли от творческой деятельности и преподавания.

В соответствии с законом о противодействии коррупции чиновники и депутаты всех уровней должны к 1 апреля сдать декларации, в которых указаны доходы и имущество их самих, а также супругов и детей. Отказ обнародовать данные или наличие ошибок в документах могут повлечь лишение должности или мандата.