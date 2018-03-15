×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Судимый Мирошник встал "у руля" екатеринбургского метроСегодня в 17:56

  • Текст

Пора закупать вагоны?

Бывший глава Октябрьского района Екатеринбурга и экс-руководитель Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления Александр Мирошник, осужденный ранее за злоупотребление полномочиями, занял руководящую должность в другом транспортном МУПе. Теперь он занимает должность первого замдиректора Екатеринбургского метрополитена, передает "Уралинформбюро".

Весной 2016 года Мирошник был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Будучи начальником ЕМУП "ТТУ", он купил 6 списанных трамваев по завышенной цене. Позже вагоны пришлось ремонтировать, на что ушло 7,3 миллиона рублей. Общая же сумма ущерба превысила 14 миллионов.

Мирошника приговорили к году колонии-поселения, но сразу амнистировали в честь 70-летия Победы в ВОВ. Однако, вопреки федеральному законодательству, он остался главой Октябрьского района.

Прокуратура направляла требования об увольнении судимого служащего главе администрации Екатеринбурга и в Ленинский райсуд, но в обоих случаях позиция надзорного ведомства не была поддержана. Точку в истории поставил Свердловский облсуд - в ноябре 2016 года Мирошник лишился поста.

Ранее по теме:
Мирошник лишился поста главы Октябрьского района Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга нашла замену Мирошнику

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×