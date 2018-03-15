Пора закупать вагоны?

Бывший глава Октябрьского района Екатеринбурга и экс-руководитель Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления Александр Мирошник, осужденный ранее за злоупотребление полномочиями, занял руководящую должность в другом транспортном МУПе. Теперь он занимает должность первого замдиректора Екатеринбургского метрополитена, передает "Уралинформбюро".

Весной 2016 года Мирошник был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Будучи начальником ЕМУП "ТТУ", он купил 6 списанных трамваев по завышенной цене. Позже вагоны пришлось ремонтировать, на что ушло 7,3 миллиона рублей. Общая же сумма ущерба превысила 14 миллионов.

Мирошника приговорили к году колонии-поселения, но сразу амнистировали в честь 70-летия Победы в ВОВ. Однако, вопреки федеральному законодательству, он остался главой Октябрьского района.

Прокуратура направляла требования об увольнении судимого служащего главе администрации Екатеринбурга и в Ленинский райсуд, но в обоих случаях позиция надзорного ведомства не была поддержана. Точку в истории поставил Свердловский облсуд - в ноябре 2016 года Мирошник лишился поста.

Ранее по теме:

Мирошник лишился поста главы Октябрьского района Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга нашла замену Мирошнику