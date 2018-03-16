Челябинск примет саммит ШОС по распоряжению Путина15 марта в 22:23
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В 2020 году.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2020 году пройдет в Челябинске. Об этом заявил президент России Владимир Путин 15 марта 2018 года в ходе общения с финалистами и победителями проектов форума "Россия – страна возможностей".
"Сейчас только указ подписал, что в Челябинске, меня просили представители общественности, руководства, чтобы там проводили саммит ШОС. Только что подписал указ", - цитирует главу РФ "Российская газета".
Стоит напомнить, что в 2017 году саммит ШОС проходил в столице Казахстана Астане.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
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