На президентских выборах.

Кремль назвал "хороший" уровень явки на грядущие президентские выборы. Власти удовлетворит, если на участки, как и в 2012 году, придет 65% избирателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

Явка уровнем ниже может показать потерю интереса к выборам. Такие трактовки нежелательны для Кремля, отмечают собеседники издания. "Достойным" результатом для действующего президента станут голоса 47-48 миллионов россиян, передает "Уралинформбюро".

При этом, по данным инсайдеров, "чистота" процедуры будет на первом месте и фальсификации будут жестоко караться. "Заманивать" избирателей планируют различными конкурсами и акциями: "Фото на выборах", школьные референдумы, "Большие семейные игры", "Профориентирование".

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).

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