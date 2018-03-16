Прибыл из Самары.

16 марта сотрудникам Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина представили нового руководителя. Им стал Анатолий Тимощенков - бывший замначальника поста аэропорта Самары, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Перед управленцем поставлены глобальные задачи. "Необходимо принять решительные и системные меры по улучшению работы таможни и повышению ее имиджа. Опыта и навыков для этого у Анатолия Александровича достаточно", — заявил начальник ведомства Максим Чмора.

Пока новоиспеченный руководитель носит статус исполняющего обязанности.

Анатолий Тимощенков родился 12 июня 1975 года. В таможенных органах он с 1999 года.