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Повышать имидж Кольцовской таможни будет новый начальникСегодня в 15:40

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Прибыл из Самары.

16 марта сотрудникам Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина представили нового руководителя. Им стал Анатолий Тимощенков - бывший замначальника поста аэропорта Самары, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Перед управленцем поставлены глобальные задачи. "Необходимо принять решительные и системные меры по улучшению работы таможни и повышению ее имиджа. Опыта и навыков для этого у Анатолия Александровича достаточно", — заявил начальник ведомства Максим Чмора.

Пока новоиспеченный руководитель носит статус исполняющего обязанности.

Анатолий Тимощенков родился 12 июня 1975 года. В таможенных органах он с 1999 года.

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