Александр Бурков вызвал Бобунца на выборы ПрезидентаСегодня в 16:53
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С концертом.
18 марта, в день президентских выборов, на Соборной площади Омска состоится митинг-концерт "Крымская весна. Мы вместе!". Празднество, приуроченное к 4-летней годовщине вхождения Крымского полуострова в состав России, усилят выступлением лидера свердловской группы "Смысловые галлюцинации" Сергея Бобунца, передает "Уралинформбюро".
Мероприятие начнется в 17.00, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" советник губернатора Омской области Максим Ростов. Он также подчеркнул, что вход на концерт свободный.
Заранее о концерте нигде не сообщалось. Даже в своем Instagram Сергей Бобунец, обычно анонсирующий выступления за месяц, выложил ролик-видеоприглашение только 16 марта.
Стоит напомнить, что временно исполняющий обязанности главы Омской области Александр Бурков – выходец со Среднего Урала. Видимо, выбор хедлайнера обусловлен давними дружескими связями чиновника.
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