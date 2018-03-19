Дмитрия Медведева заподозрили в порче бюллетеня на выборахСегодня в 11:27
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Сердце - Путину, крест - Грудинину.
В Сети распространяется видео, давшее повод заподозрить премьер-министра Дмитрия Медведева в порче бюллетеня на выборах главы РФ.
Ролик под названием "Журналисты подсмотрели, за кого проголосовал Медведев" появился в телеграм-канале Daily Storm. На кадрах видно, как российский премьер получает бюллетень и уходит в кабинку для голосования. Рядом с именем Владимира Путина он якобы рисует сердечко, а напротив фамилии кандидата от КПРФ Павла Грудинина ставит крестик. По правилам же отметку о выборе можно сделать только в одном квадрате – в противном случае бюллетень признается недействительным, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что съемка в кабинке ведется сверху, и лица действующего персонажа при этом не видно. Пользователи Сети уже заявили о том, что видео фейковое, поскольку никто из журналистов или фотографов не мог проследовать за Дмитрием Медведевым в кабинку для голосования.
Выборы президента России, прошедшие 18 марта 2018 года, завершились победой самовыдвиженца Владимира Путина. По предварительным итогам голосования (обработано 99,4% протоколов), его поддержали 76,65% россиян. На втором и третьем местах расположились представитель КПРФ Павел Грудинин и кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – с 11,81% и 5,67% голосов соответственно.
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