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Председатель комитета экологии и природопользования Екатеринбурга Егор Свалов готовится занять пост замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области. По данным источников "Уралинформбюро", назначение может произойти уже на этой неделе.

Официально информацию Свалов пока не подтверждает. "Не уполномочен об этом говорить", - заявил собеседник агентства.

Косвенно назначение Свалова подтвердили в департаменте информационной политики Свердловской области. "Пока указ губернатором не подписан, это расценивается как слухи", - заявил руководитель ДИПа Александр Иванов и рекомендовал обратиться за информацией в конце рабочей недели.