У екатеринбургского метрополитена появился постоянный директорСегодня в 15:50
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Андрей Панаиотиди.
Директором Екатеринбургского метрополитена утвержден Андрей Панаиотиди, на протяжении двух месяцев исполнявший обязанности руководителя подземки. Как сообщили "Уралинформбюро" в приемной МУПа, документ о его назначении был подписан 12 марта.
Прежний руководитель Екатеринбургского метрополитена Владимир Шафрай покинул свой пост 15 января 2018 года по собственной инициативе. Исполняющим обязанности директора подземки тогда был назначен главный инженер метрополитена Андрей Панаиотиди. Его первым замом на минувшей неделе стал бывший глава Октябрьского района Екатеринбурга и экс-руководитель Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления Александр Мирошник, осужденный ранее за злоупотребление полномочиями.
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