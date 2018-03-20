Обсудить вопросы безопасности.

20 марта 2018 года в Екатеринбурге пройдет совещание по вопросам национальной безопасности на территории Уральского федерального округа. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретится с уральским полпредом президента Игорем Холманских, губернаторами регионов УрФО, представителями федеральных министерств и ведомств, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Совбеза.

На встрече планируется обсудить дополнительные меры защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Также в повестке – разговор о планах по импортозамещению в целях обеспечения нацбезопасности.