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Штабу Трампа "слили" данные 50 миллионов пользователей FacebookСегодня в 08:44

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Сотрудники соцсети.

Facebook проводит собственное расследование по подозрению в "сливе" сотрудниками соцсети данных 50 миллионов пользователей. Предполагается, что информация была использована для поддержки предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.

По версии руководства Facebook, сотрудники Джозеф Канселлор и Александр Коган являются создателями фирмы Global Science Research. Последняя предоставляла сведения платформе Cambridge Analytica, тесно связанной со штабом Трампа.

Информация собиралась посредством приложения thisisyourdigitallife, которое преподносилось юзерам как составитель "психологического портрета". Еще в 2016 году приложение было заблокировано на Facebook, причем соцсеть потребовала удалить информацию, полученную с его помощью. Несколько дней назад руководству компании стало известно, что Cambridge Analytica не выполнила соответствующее обещание, передает "Уралинформбюро".

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